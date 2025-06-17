2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Alexia neden yok, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

ALEXİA NEDEN YOK?

İlk hafta etabında takımın en skorer oyuncusu olan Alexia Ioana Carutasu, İstanbul etabı kadrosunda yer almadı.. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle İlkin Aydın da kadro dışında kaldı.

Açıklanan kadroda pasör mevkiinde Cansu Özbay ve Elif Şahin yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda Melissa Vargas kadroya dahil edildi. Smaçör hattında Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma şansı bulacak. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yıldız Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar Simge Aköz ve Gizem Örge olurken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncular olarak açıklandı.

Alexia'nın çağrılmama sebebi henüz açıklanmadı.