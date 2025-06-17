Alexia neden yok, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Alexia neden yok, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Alexia neden yok, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Alexia neden yok, Alexia voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

ALEXİA NEDEN YOK?

İlk hafta etabında takımın en skorer oyuncusu olan Alexia Ioana Carutasu, İstanbul etabı kadrosunda yer almadı.. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle İlkin Aydın da kadro dışında kaldı.

Açıklanan kadroda pasör mevkiinde Cansu Özbay ve Elif Şahin yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda Melissa Vargas kadroya dahil edildi. Smaçör hattında Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma şansı bulacak. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yıldız Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar Simge Aköz ve Gizem Örge olurken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncular olarak açıklandı.

Alexia'nın çağrılmama sebebi henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehri ağır saldırı altında
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar

İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef aldılar
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.