Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi. Tarifeli uçak ile gece saat 02: 30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti. - TRABZON
Kaynak: İHA
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