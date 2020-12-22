Alex de Souza'nın Efsanevi Kariyeri
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Alex de Souza'nın Efsanevi Kariyeri

22.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:16

Profesyonel futbol hayatına 1995 yılında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex de Souza, 2014'te Couto Pereira'da on binlerce taraftarın önünde profesyonel futbol kariyerinin sonlandırdı. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda efsaneye dönüşen Alex'in Palmeiras ve Cruzeiro formalarını da giydiği kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Profesyonel futbol hayatına 1995 yılında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex de Souza, 2014'te Couto Pereira'da on binlerce taraftarın önünde profesyonel futbol kariyerinin sonlandırdı. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda efsaneye dönüşen Alex'in Palmeiras ve Cruzeiro formalarını da giydiği kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Alex de Souza'nın Efsanevi Kariyeri

Kaynak: Dugout

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