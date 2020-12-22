Alex de Souza'nın Efsanevi Kariyeri

Profesyonel futbol hayatına 1995 yılında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex de Souza, 2014'te Couto Pereira'da on binlerce taraftarın önünde profesyonel futbol kariyerinin sonlandırdı. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda efsaneye dönüşen Alex'in Palmeiras ve Cruzeiro formalarını da giydiği kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Profesyonel futbol hayatına 1995 yılında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex de Souza, 2014'te Couto Pereira'da on binlerce taraftarın önünde profesyonel futbol kariyerinin sonlandırdı. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda efsaneye dönüşen Alex'in Palmeiras ve Cruzeiro formalarını da giydiği kariyerinin hikayesine birlikte göz atalım.

Kaynak: Dugout