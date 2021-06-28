Alex de Souza, hocalık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti

Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı. Alex, takımının başındaki ilk resmi maçında Atletico Paranaense karşısında 1-0'lık zafer tattı ve sezona galibiyetle başladı. Hazırlık karşılaşmalarında takımına çok etkili futbol oynatan Alex, bu galibiyetle sezonun geri kalanı için umut verdi.