Alex de Souza, hocalık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti
Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı. Alex, takımının başındaki ilk resmi maçında Atletico Paranaense karşısında 1-0'lık zafer tattı ve sezona galibiyetle başladı. Hazırlık karşılaşmalarında takımına çok etkili futbol oynatan Alex, bu galibiyetle sezonun geri kalanı için umut verdi.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'da nisan ayında U20 Takımı'nın yeni teknik direktörü olmuştu.
MAQRQUİNHOS'TAN HEDİYE
Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına Atletico Paranaense karşısında çıktı ve galibiyetle tanıştı. Sao Paulo'nun golünü 41'de Marquinhos kaydetti.
BİLEREK 10 KİŞİ BIRAKMIŞTI
Alex de Souza, geçtiğimiz aylarda takımını hazırlık karşılaşmasında bilerek 10 kişi oynatmış ve mücadeleyi 8-0'la kazanmıştı. Takımına sert bir futbol karakteri aşılayan Alex, sahada 10 kişi kalmaları halinde hazırlıksız yakalanmamak adına bu hamleyi erkenden ezberletmişti.