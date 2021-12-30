Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor - Haberler Spor
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Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Alex'in, eski takım arkadaşı Luciano'nun 'Uçak' paylaşımına verdiği yanıt, taraftarları heyecana soktu. Söylentiler iyice kuvvetlendi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex'in hoca olacak döneceği haberleri her geçen gün giderek artıyor. Sarı-Lacivertliler'in bir diğer efsanesi Luciano'nun yaptığı manidar paylaşıma Alex'in bıraktığı yanıt olay oldu.

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

"BİR GÜN YİNE BİRLİKTE"

Luciano, Alex ve Aurelio ile birlikte Samandıra'da olduğu fotoğrafa, "Bir gün yine hep birlikte" notunu bırakıp, Sarı-Lacivert kalp ve uçak emojisi bıraktı. Alex de etikelendiği bu gönderiyi manidar bir cevapla hikayesine ekledi.

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (2)
Mete HAN:Alex FB'nin ilacıdır.Bin Rıdvan, Onbin Tanju eder! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Ted Mosby:Fotoğrafı görünce gözlerim doldu. Bir o zamanki Fenerbahçeye bak bir de şimdiki Fenerbahçeye. Nereden nereye. Umarım bu kadroyu farklı pozisyonda da olsa Fenerbahçede görebiliriz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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