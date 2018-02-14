Alevi Kültür Derneklerinden Mehmetçiğe 40 Bin TL Bağış

Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi tarafından Mehmetçik Vakfı'na 40 bin TL bağış yapıldı.

Afrin'de terör örgülerine karşı amansız bir mücadele yürüten kahraman Mehmetçiğe destek için Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Dernek yöneticilerinden yapılan açıklamaya göre, bağışın 20 bin TL'sinin dernek bünyesinden, 20 bin TL'sinin ise Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen şahsında yapıldığı belirtildi. Öte yandan, Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu tarafından Mehmetçik Vakfı adına Dernek Başkanı Yılmaz Demirdelen'e bir plaket verildi.

Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen, yardımın devlete ve silahlı kuvvetlere destek olmak amacıyla yapıldığını belirterek, Mehmetçiğin arkasında olduklarını dile getirdi. - GAZİANTEP