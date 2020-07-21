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Aleksic'ten Galataaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar

Düşük bütçesiyle Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in oyuncusu Danijel Aleksic, Türkiye'deki en iyi yönetilen kulüp olduklarını söyledi ve Galatasaray'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Radamel Falcao transferi üzerinden büyük takımları eleştirdi.

Aleksic'ten Galataaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
21.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:01

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u deviren Başakşehir, 2019/20 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir'in şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Danijel Aleksic ise ülkesi Sırbistan'ın basınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Aleksic yaptığı açıklamada, Galatasaray'a dikkat çekici bir göndermede bulunarak Falcao transferiyle ilgili konuştu.

Süper Lig'de tarihinde ilk defa şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in kilit oyuncuları arasında yer alan Aleksic, Türkiye'de her büyük takımın parasının olduğu fakat asıl farkın paranın harcanma şeklinde yaşandığını söyledi ve Radamel Falcao örneğini verdi. Mozzasport'un sorularını yanıtlayan oyuncu, "Türkiye'de her büyük takımın parası olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu, "İstikrarlı kulübün ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak en iyi organize kulüp olduğumuzu size söyleyebilirim. Her euronun nereye gittiğini biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de her büyük takımın parası var. Ama asıl fark onları nasıl harcadığı. Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon euro ödedi. Ne için, Kolombiya'nın onuru olduğu için, ama bu iyi bir iş örneği mi? Başakşehir'de böyle bir harcama yok ve bu yüzden ülkenin en iyi yönetilen kulübüyüz. Avrupa'da da kendimizi göstereceğiz. Şimdi dünyanın dört bir yanından büyük oyuncular buraya gelmek isteyecektir" dedi.

Aleksic'ten G.Saray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Danijel Aleksic

"DUYGU DOLUYUM"

Şampiyonluk sonrası duygularını da dile getiren Aleksic, "Oturup düşünüyorum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Duygularla doluyum ve nereden sözlerime başlayacağımı bilmiyorum. Bir yıl önce iyi organize olan bir kulübe Başakşehir'e geldim. Dünya futbolunda önemli yer edinmiş oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Ve sonunda, kariyerimdeki ilk, kulübün için de tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandık, katkıda bulundum. Artık biyografimde sonsuza dek bir kez şampiyon olduğum yazılacak. Kulübün tarihinde, Başakşehir'e ilk şampiyonluğu getiren oyuncular arasında benimde adım yer alacak. Bu benim için inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"DİĞER TAKIMLARA GÖRE DAHA AZ TARAFTARIMIZ VAR"

Taraftar konusu hakkında konuşan 29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'in her zaman rakipten daha iyi olması gerektiğinin altını çizip "Diğer takımlara göre daha az taraftarlarının olduğunun altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Çok sayıda taraftarı olmayan bir kulübüz. İstanbul devleri gibi fantastik bir taraftar topluluğuna sahip değiliz, bu yüzden bu ortamlar bize hiç yabancı değildi. Boş stadyumların önünde onlar daha fazla puan kaybettiler, çünkü 40 bin-50 bin taraftarın önlerinde oynadığınızda sizleri bu taraftar gücü ile açabiliyorlar ve maçları kazanabiliyorlar. Örnek verecek olsak Liverpool'un taraftarı gibi. O taraftarın önünde oynadığın zaman ve maçı kazanmak istiyorsan onlardan daha iyi olman gerekiyor. Kazanmak istiyorsak her zaman rakipten daha iyi olmalıyız" sözlerini açıklamasına ekledi.

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