Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Vaşington'da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA