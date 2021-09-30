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Alaşehir'in 'Asma Yaprağı' tescillendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Alaşehir'in 'Asma Yaprağı' tescillendi

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde başlatılan "Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler" adlı proje, kapsamında ilk tescilli ürün Alaşehir'in "Asma Yaprağı" oldu.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde başlatılan "Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler" adlı proje, kapsamında ilk tescilli ürün Alaşehir'in "Asma Yaprağı" oldu.

Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünün başkenti olan Alaşehir'de üzümün yaprağı da tescillendi. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucu 2020 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Alaşehir'ün ünlü asma yaprağı coğrafi işaret tescili aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, "Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje ekibi tarafından odamız adına Zafer Kalkınma Ajansı 2020 yılı teknik destek programı kapsamında hazırlanan 'Alaşehir'in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler' adlı projemizin Ajans tarafından kabul görmesi sürecinde, 16 Şubat 2021 tarihinde başlayan ve 01 Nisan 2021 tarihinde biten proje çalışmalarımız sonucunda asma yaprağına coğrafi işaret tescili alarak koruma altına aldık. İlçemizde tek coğrafi işaret tescilli ürün olarak koruma altına alınan asma yaprağımız haricindeki diğer ürünlerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz açısından oldukça önemli olan bu coğrafi tescilin marka olma yolunda ilerleyen ilçemize büyük katkıları olacağı şüphesiz bir gerçektir. Başka yerlerden temin edilen ve ilçemizin adı kullanılarak pazarlanmaya çalışan asma yaprağımız kendi değerini koruyarak, ilçemizin adını her daim ön planda tutacaktır. Bu coğrafi işaretimizin kendi değerini koruyup yaşatması için ticaretle uğraşan firmalarımızın bu konuya özen göstermelerini özellikle rica ediyorum" dedi.

Başkan Seyhan, "Alaşehir Ekmeği", "Alaşehir Üzümü" ve "Alaşehir Kapaması" ürünlerinin tescil çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Alaşehir'in 'Asma Yaprağı' tescillendi

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