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Alaşehir'den sultani üzüm ihracatı başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sultani üzüm ihracatı Rusya'ya gönderilen ilk tırla başladı.

Alaşehir'den sultani üzüm ihracatı başladı
08.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:51

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sultani üzüm ihracatı Rusya'ya gönderilen ilk tırla başladı.

Tırın yola çıkışından önce Alaşehir Borsasında tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Davut Kanal, Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu ve ihracatçılar katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Uçgun, tırın kapaklarını kapatarak, kapısını mühürledi. Törenin ardından tır, Rusya'ya hareket etti.

Rusya ve AB ülkelerine bugün 70 tır sultani üzüm gönderildiği belirtildi.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, yaptığı açıklamada, geçen yıl Alaşehir'den 157 bin 500 ton sofralık üzüm ihraç edildiğini belirterek, "Bunun yanında Alaşehir'den kiraz, kuru üzüm, nar gibi çeşitli ürünlerin ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz, domates ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir'den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede Alaşehir'den en fazla sofralık üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden ihracat yapılmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Soygür, 2019 yılında gümrükten yapılan tarımsal ihracattan 550 milyon dolar gelir sağlandığını da aktardı.

Sultani üzümde hasat dün başlamıştı.

Kaynak: AA

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