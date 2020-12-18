Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

18.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:58

Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı Alaplı Akçakoca Karayolu Ölüce mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Alaplı Akçakoca Karayolu Ölüce mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırdan yola mazot döküldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı Kasımlı Köyü Ölüce mevkiinde meydana geldi .

Alınan bilgiye göre, Haşim Y. idaresindeki 54 ZE 866 plakalı Volkswagen marka araç, aynı istikamette seyreden sürücüsü Reşat B. idaresindeki 81 DY 511 plaka tır ile çarpıştıktan sonra yolun solunda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Bu esnada tırın şöforü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yöndeki yolda durabildi. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yaralanan tır şoförü Reşat B. İse vatandaşlar tarafından tır içerisinden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza esnasında tırın yakıt tankı hasar görünce litrelerce mazotun yola akmaması için vatandaşlar tarafından leğen içine muhafaza altına alındı. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Alaplı'da tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL

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