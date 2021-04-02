Alanyaspor'un yeni tesisi için sunum yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytemiz Alanyaspor için Mahmutlar'da yaklaşık 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin proje sunumu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytemiz Alanyaspor için Mahmutlar'da yaklaşık 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin proje sunumu yapıldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kepçe kullanıp tesis temelinde hafriyat çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmutlar Mahallesinde yapımına başlanan Alanyaspor Tesisleri için proje sunumu yapıldı. Müteahhit firma genel müdürü Caber Nacar'ın yaptığı sunuma Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulumuz, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve diğer protokol üyeleri ile kurum temsilcileri katıldı.

Nacar: "Bu projeyi takımımıza kazandırmaktan onur duyacağız"

Proje hakkında bilgi veren Caber Nacar, "123 bin metrekarelik alana Alanyaspor'un, antrenman, konaklama ve kamp ihtiyacını karşılamak amacıyla Avrupa standartlarında bir tesis projelendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen projemizin yapımı Caba İnşaat firmamız tarafından devam etmektedir. Bu projeyi inşallah şehrimize ve takımımıza kazandırmaktan onur duyacağız" dedi.

Çavuşoğlu: "Tesisi bir an öce Alanyaspor'umuza kazandırmayı hedefliyoruz"

Yaklaşık 2 yıl önce tesisin temelinin atıldığı aktaran Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu süreçte hafriyatta bir yol alındı. Duraklama dönemi oldu ve pandemi süreci girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Amacımız tesisin bir an öce bitirilip Alanyaspor'umuza kazandırmak. İmkanlar ölçüsünde tesisin yapımına başlanması bir yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor. Alanyaspor hepimizin kırmızı çizgisi, herkesin birleştiği nokta bu takım. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de çok ciddi çalışması var. Amaç bölge sporuna turizmine katkı sağlamak. Bugün burada tanıtımını yapıyoruz" diye konuştu.

"Alanyaspor hak ettiği yerde olacaktır"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise yapılacak olan tesisin Alanya'nın spor kenti olmasında çok önemli olacağını belirterek şunları söyledi:

"Alanyaspor çatısı altında sadece futbol değil, diğer branşlara da çok önem veriyoruz. İnşallah buranın bir sporcu fabrikası olmasını istiyoruz. Amacımız bölgemizin çocuk ve gençleri başta olmak üzere tüm Türkiye hizmet verecek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere altyapının oluşturulmasını sağlamak. Bu da bu anlamda büyük bir adım. Yapılan yatırımlar ile beraber İnşallah Alanya ve Alanyaspor hak ettiği yerde olacaktır."

Başkan Çavuşoğlu hafriyat çalışması yaptı

Ayrıca Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kepçe kullanıp tesis temelinde uzun süre hafriyat çalışması yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı