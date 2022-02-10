Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda iki Akdeniz ekibi karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor'un karşılaştığı maçın ilk golü 21'inci dakikada geldi. Ani gelişen Alanyaspor atağında uzun topla sol kanatta topla buluşan Borja, hızla çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu kaleye paralel şekilde yerden gönderdi. Geriden koşu yapan Wilson'a sadece topa dokunmak kaldı: 1-0.

Maçın 120 dakikalık süresinde de 1-1'lik skor bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Aytemiz Alanyaspor 4-2'lik skorla rakibi Adana Demirspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.