Alanyaspor Göztepe CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Alanyaspor Göztepe maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu! Alanyaspor ile Göztepe, bugün sahada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın yayın saatini, hangi kanalda izleneceğini ve maçın şifresiz olarak takip edilip edilemeyeceğini araştırıyor.

Alanyaspor – Göztepe mücadelesi, ligde heyecanla beklenen maçlardan biri. Canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın detayları, saat ve platform bilgilerini merak ediyor. Alanyaspor Göztepe CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Alanyaspor Göztepe maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

ALANYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında Alanyaspor ile Göztepe, 19 Ekim 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR – GÖZTEPE MAÇINI BEIN SPORTS 1 ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ve Türksat uydusu ile internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

ALANYASPOR – GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli Trendyol Süper Lig karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü sahne alacak.

ALANYASPOR – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saati ile 17:00'da başlayacak ve futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

ALANYASPOR – GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ile Göztepe'nin mücadelesi, Antalya'daki Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek.

