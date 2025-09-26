Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Alanyaspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Alanyaspor Galatasaray kaç kaç? Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Alanyaspor Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Alanyaspor Galatasaray maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor Galatasaray maçı Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanıyor.