Alanyaspor'da 1'i A takım futbolcusu 3 kişi koronavirüs oldu

Alanyaspor, biri A takım futbolcusu olmak üzere 3 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Böylece, Süper Lig'de korona testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 59'a yükseldi.

Alanyaspor'da bir A takım futbolcusu, bir altyapı futbolcusu ve bir de kulüp personeli olmak üzere 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

VAKA SAYISI 59 OLDU

Buna göre Süper Lig'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 59'a yükseldi. Beşiktaş 8, Kasımpaşa ise 7 vaka ile başı çekiyor. Galatasaray'da 5, Fenerbahçe de 2 kişi virüse yakalandı.