Alanya ve Hatay'da gol yağmuru! Süper Lig'de 16.00 seansı baş döndürdü

Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-1 kazanan Akdeniz ekibi, 3 maçlık kötü serisine son vererek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Yeşil-beyazlı ekipte Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 2. sıradaki Konyaspor 49 puanda kaldı ve lider Trabzonspor'la arasındaki fark 17 puana yükseldi.

HATAYSPOR, MALATYA'YI FARKA BOĞDU

Günün diğer maçında Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yassine Benzia, 21, 34 ve 83. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 89. dakikada Saint-Loius kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 70. (p) ve 80. dakikalarda Nouha Dicko'dan geldi. Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde 17 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 17 puanla son sırada yer aldı.

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