Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık - Haberler Spor
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Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Haberler.com - Spor
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Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İspanyol hocanın, "Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar." sözleri taraftarın tepkisini çekti.

Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar ilk puanını Alanyaspor'dan aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcıya taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar.

Boşluklara sahip olduğunda farklı bir takım, bulamadıklarında çok daha farklı bir takım. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.

İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı, kaçırmamamız gerekiyordu. Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik."

Bu sözler üzerine sosyal medyada Torrent'e isyan eden Galatasaray taraftarı, İspanyol hocaya tepki gösterdi.

Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Alanya maçı sonrası Domenec Torrent'ten taraftara saç baş yolduran sözler: Bütün hafta çalıştık

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haber

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