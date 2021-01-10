Alanya'da sahiller turistlere kaldı
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Alanya'da sahiller turistlere kaldı

10.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:56
Alanya'da sahiller turistlere kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.

Turistik ilçenin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları kısıtlamaya uyulduğu için boş kaldı.

Güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, Kleopatra ve Keykubat plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bahardan kalma havanın tadını çıkaran tatilciler, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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