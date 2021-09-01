Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
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Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı

Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Alanya Belediyesi ile Irak, Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği ortaklığında Alanya'da düzenlenen organizasyonla Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık günü kutlanırken Türk Dünyası'nın önemli edebiyatçılarından Cengiz Aytmatov doğum gününde anıldı.

Alanya Belediyesi ile Irak, Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği ortaklığında Alanya'da düzenlenen organizasyonla Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık günü kutlanırken Türk Dünyası'nın önemli edebiyatçılarından Cengiz Aytmatov doğum gününde anıldı.

Alanya İskelesi Şelale Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda Kırgız vatandaş katıldı. etti.

"Kırgızlar tarihin en köklü topluluklarından"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, kürsüde kalabalığı Kırgızca selamlarken Kırgızistan tarihi ile bilgiler verdi. Kalan, "Kırgızlar Türk tarihinin en eski, köklü topluluklarından bir tanesi. Kırgız adını 8. yüzyılda dikilmiş olan Orhun Anıtları'nda dahi görüyoruz. Kırgızistan'ın bağımsızlığı bizler için çok önemli. Yine bizi ortak paydada buluşturan çok önemli bir değer olan Aytmatov var. Değerli soydaşlarımızın bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, Edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u rahmetle anıyorum" dedi.

"İki ülke arasındaki dostluğun gelişmesi yönünde gayretlerimiz devam edecek"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada, "Türk Dünyası'nın önemli ülkelerinden biri olan ve ortak değerleri taşıdığımız Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Biliyorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. İki ülke arasındaki dostluğun, ticari ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki gayretlerimiz artarak devam edecektir. Türk dünyası tarafından da büyük bir sevgi ve ilgiyle okunan eserler bırakan, eserleri 150'den fazla dile çevrilen büyük edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u da sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyonda emeği geçenlere sertifika verilirken Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e kaftan ve kalpak hediye edildi. Ardından Kırgızistan'dan birçok performans grubu sahne şovlarıyla izleyenlerden alkış aldı. - ANTALYA

Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da Kırgızistan'ın 30. Bağımsızlık yıl dönümü kutlandı - Haberler
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