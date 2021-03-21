Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
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Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

21.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:31
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Atatürk'e koşalım, Atatürk'le koşalım' sloganıyla düzenlenen 21'inci Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda 524 sporcu yarıştı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Atatürk'e koşalım, Atatürk'le koşalım' sloganıyla düzenlenen 21'inci Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu'nda 524 sporcu yarıştı.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi iş birliğiyle anıt önünden start alan yarışlarda yarı maratonda 320, halk koşusu 5 kilometrede 204 sporcu mücadele etti. Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi. Yarı maratonda mücadele eden Bekirhan Kabadayı 1 saat 9 dakika 2 saniye ile birinci, Andrii Kuzminskyi 1 saat 17 dakika 33 saniye ile ikinci ve Ferit Tan 1 saat 19 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda Esma Aydemir 1 saat 13 dakika 28 saniye ile birinci, Ceren Yılmaz 1 saat 24 dakika 9 saniye ile ikinci ve Rümeysa Coşkun 1 saat 24 dakika 24 saniye ile üçüncü oldu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve yetkililer verdi.

Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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