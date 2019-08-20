Alaçamlı sporcular milli takımda

20.08.2019 17:33

SamsunAlaçamspor Boocce Takımı sporcuları Kamboçya'da yapılacak Dünya Bocce Petank Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Alaçamspor Boocce Takımı sporcuları 17-23 Kasım 2019 tarihinde Kamboçya'da yapılacak Dünya Bocce Petank Şampiyonası'na katılacak. 19-20 Ağustos'ta Ankara Kahramankazan'da yapılan Bocce Petank Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılan Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Semra Kocabaş ve Ayşegül Gürel Genç bayanlarda, Aylin Emir ve Selma Kalanç büyük bayanlar kategorilerinde Türkiye'yi temsil etmeyi hak kazandılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Sporcularımla Alaçam'ı, Samsun'u ve Türkiye'yi temsilen bir çok ulusal ve uluslararası başarılar kazandık. Türk milli takımının yarısını Alaçam'ın gençlerinin oluşturmasının gururunu yaşıyoruz. Bize her zaman destek veren Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan hanımefendi ile beraber Kasım 2018'de Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktığımızda Cumhurbaşkanımız bizden dünya şampiyonluğu istedi. Sporcularımla beraber söz verdik. Hedefimiz 17-23 Kasım 2019 tarihinde Kamboçya'da yapılacak Dünya Bocce Petank Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde milli marşımızı çaldırmak. Bize destek veren herkese şahsım ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA