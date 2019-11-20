Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

20.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:11

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA