Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
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Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

20.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:11
Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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