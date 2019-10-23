Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk

23.10.2019 11:09

Katar kulübü Al Wahda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu. Babası ile bir AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu "Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim." ifadelerini kullandı.

Emre Çolak'ık adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Kasımpaşa ile anılıyor. Kariyeri boyunca 258 resmi maça çıkan Emre Çolak, 25 gol atıp, 30 asist yaptı.

EMRE ÇOLAK KİMDİR?

Emre Çolak, ilk resmi maçına 23 Mayıs 2007 tarihinde Bursaspor karşısında çıkarak, "11" numaralı formasıyla deplasmanda Bursaspor'u 4-2 yendikleri maçta takımının 3. golünü penaltıdan attı.

2009 yılında ise Galatasaray A2 takımından Galatasaray A Takımının kadrosuna alındı. Galatasaray A Takım formasıyla ilk resmi maçı ise Galatasaray'ın Denizli Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği 17 Ocak 2010 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı oldu. Bu karşılaşmanın 46.dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard tarafından Caner Erkin'in yerine oyuna dahil edilen Emre Çolak, ilki 62.dk.'da penaltıdan ve diğeri de frikikten 65.dk.'da olmak üzere, aynı zamanda A takım formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol birden atan ender futbolculardan da biri oldu.Emre Çolak, Galatasaray'da toplam 183 maça çıktı. 21 gol attı, 16 sarı kart gördü ve aynı zamanda 2 kırmızı kart gördü.

27 Mayıs 2016 tarihinde İspanya takımlarından "Deportivo La Coruña"ya giden Emre Çolak, Deportivo La Coruña 2018 yılında küme düştükten sonra 1 Haziran2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Emre Çolak, Deportivo'da oynadığı 2 sezonda 63 maça çıkarken 5 gol 11 de asist yaptı.Emre Çolak, 1 Haziran 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda takımına 2 milyon ücret ve 1 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.