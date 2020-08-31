Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti İngiliz devi Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil'e Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi. Ülkenin köklü kulüplerinden Al Nassr, Türk asıllı Alman futbolcuya yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti.

Suudi Arabistan Ligi'nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr'ın Türk asıllı Mesut Özil'e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.

Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt ile temasa geçen Al Nassr yöneticileri, transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.

"SENİ ARABİSTAN'IN YENİ PRENSİ YAPACAĞIZ"

Yetkililer Mesut'a "Seni Suudi Arabistan'ın yeni Prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız" sözünü verdiği konuşuluyor. Arsenal'de bir yıl daha kalacağını açıklayan Mesut'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mutlaka Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediği yıldız oyuncuya bilindiği gibi MLS, Katar ve Çin'den çok cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

(Fanatik)