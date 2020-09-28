Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı
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Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı

28.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:58

Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli sözleşme fesihinin haksız olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Brezilyalı futbolcunun lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı. Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesihinin haksız olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ FIFA'YA GİTTİ

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

(Kaynak: NTV Spor)

Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı
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