Akşener'den 'Sayın Öcalan' özrü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tbmm'de partisinin grup toplatısında yaptığı konuşmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Özcalan için 'Sayın Öcalan' ifadesini kullandı. Bir süre sonra milletvekillerinin uyardığı Akşener, "Arkadaşlar uyardı, O çocuk katili için 'sayın' ifadesi kullanmışım. Aklımın ucundan bile gelmez bebek katiline 'sayın' demek. Milletimizden özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, bugün bir kadının, istediği saatte istediği yerde bulunmasının, istediği işi yapmasının hatta artık hayatta kalmasının bile zor olduğunu söyledi. Türkiye'de her gün neredeyse bir kadının hayatını kaybettiği ya da şiddete maruz kaldığını kaydeden Akşener, "Maalesef her cinayette, benzer gelişmeleri ve sonuçlarını görüyoruz. Kadın, ayrılmak istediğinde, saldırıya uğruyor. Kadın, 'hayır' dediğinde, cinayete kurban gidiyor. Çünkü bugün Türkiye'de; kadın, 'hayır' dediğinde, onun iradesini koruyacak bir hukuk yok. Kadın, 'hayır' dediğinde, ona destek olacak bir kurum yok" dedi.

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Besti KARALAR/ANKARA, -