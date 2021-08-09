Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi
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Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi

Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen trap atışı yarışmasına 57 yarışmacı katıldı.

Akşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen trap atışı yarışmasına 57 yarışmacı katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Alanyurt Mahallesi'ndeki etkinlikte, "Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübümüz tarafından yapılan trap atışı yarışmamızda keyifli ve çekişmeli sahnelere şahit olduk. En önemlisi kazasız belasız bir şekilde bu yarışmamızı tamamladık. Yarışmaya katılan av ve doğa severlerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, "Kulüp olarak birlik ve beraberliğimizi en üst seviyelere taşıyarak çeşitli etkinliklerde buluşuyoruz. Yarışmamıza ilgi gösterilmesinden oldukça mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi
Akşehir'de trap atış yarışması düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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