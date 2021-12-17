Aksaraylı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde 2 yıl önce kurulan Tuz Gölü Spor Kadın Futbol Takımı, ilk kez katılacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyon olarak bir üst lige yükselmek istiyor.

Tuz Gölü Spor Kulübü Teknik Direktörü Mihman Altıntop, kızların spora kazandırılması amacıyla dezavantajlı bölgelerde yetenek taraması başlattı.

Taramada keşfedilen 15-25 yaşları arasındaki 22 kadın için lisans çıkartıldı. Haftanın 3 günü Aksaray Dağılgan Futbol Sahasında antrenmanlarını sürdüren takım, ocak ayının ilk haftasında başlaması beklenen müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kısıtlı imkanlara rağmen azimle çalışarak kısa sürede kendilerini geliştiren kadın futbolcular, Aksaray'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Altıntop, AA muhabirine, Eskil ilçesinde 2019'da kurulan Tuz Gölü Spor takımının pandemi nedeniyle faaliyetlerine bu yıl geçtiğini söyledi.

Kulüpte 22 lisanlı kadın futbolcunun olduğunu ifade eden Altıntop, şöyle konuştu:

"TFF 3. Ligde mücadele edeceğiz. Lig henüz başlamadı. TFF tarafından aralık ayı içerisinde 3. Ligle alakalı statü belirlenecek. Biz çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Maddi konuda hiçbir destek alamadan kendi imkanlarımızla ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz ve planlarımız var. İnşallah çalışmalarımızın meyvesini lig başladığı zaman alırız."

"Başarı elde etmek için ter akıtıyoruz"

Futbolcu Yeliz Uygur ise bu yıl katılacakları ligde başarılı olabilmek için düzenli olarak antrenmanlara katıldıklarını söyledi.

Gözlukuyu köyünde oturduğunu, bin bir güçlükle idmanlara geldiğini aktaran Uygur, şunları kaydetti:

"Bazen antrenmanlara 16 kilometrelik yolu yürüyerek geliyorum. Bütün zorluklara rağmen takımımızın antrenmanlarına katılıyorum. Müsabakalarda başarı elde etmek için ter döküyoruz. Çevremde kadınların spor yapmasını futbol oynamasını istemiyorlar. Benim hedeflerim ve hayallerim var. İnşallah çok çalışarak üstesinden geleceğim. Manevi yönden müsabakalara hazırız ancak maddi yönden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz."

Futbolcu Seher Gül Kara da çocukluğundan bu yana futbolu sevdiğini, hayallerini gerçekleştirmek için futbolcu olmayı seçtiğini dile getirdi.

Ebeveynlere seslenerek, çocukları spora yönlendirmelerini isteyen Kara, "Kadınlarımız en azından sporun bir dalında başarılı olsun. Ter döksün, zaman harcasın. Antrenmanlara çok zor şartlar altında geliyorum. Biz elimizden gelenin en iyisi için çaba gösteriyoruz. Rabbim emeğimizin karşılığını versin." ifadesini kullandı.

AA / Hacı Özkan - Spor Haberleri

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