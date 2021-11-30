Aksaray'da motosiklet sürücülerine denetim

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hava muhalefeti nedeniyle bu akşam saat 18.00'a kadar motokuryelik yapılaması, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağının açıklanmasının ardından, Fatih Aksaray'da gerçekleştirilen denetimlerde, yasaklara uymayan motokuryelerin motosikletleri bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul'da etkili dün ve bugün olan lodos nedeniyle İstanbul Valiliği'nce, dün gece 23: 00 ile bugün 18: 00 saatleri arasında motor ve elektrikliscooterların trafiğe çıkma yasağı getirilmişti. Yasaklar kapsamında İstanbul genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetim noktalarından biri ise Aksaray'da bulunan Valide Sultan Camii önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen denetimlerde sivil ve resmi trafik ekipleri tarafından, valilikçe getirilen yasağa uymayan motokuryeler durdurularak, idari işlemlerin ardından motosikletleri saat 18.00'a kadar yediemin otoparkına çekildi.

"HABERİM YOKTU YASAKLARDAN"

Yasaklardan haberi olmadığını belirten motokurye Zafer Ersoy, "Ben gece 23.00'a kadar çalıştım. Yağmurdan dolayı yorulmuştum eve gittim yattım. Haber im yoktu yasaklardan, yoksa gidip çalışmazdım. Çektiler motoru 18.00'dan sonra bırakacaklarmış. Para cezası yok bir çekme bedeli varmış onu 'ödeyeceksiniz' dediler, iyi ki ehliyetime ceza kesmediler" dedi.

"BEN SADECE KURYELERE YASAK OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

"MEDİKALCİYİM, DOKTORLAR BENDEN ACİL MALZEME İSTEDİ GÖTÜRMEM GEREKİYORDU"