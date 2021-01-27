Aksaray'da 60 bin liralık kablo hırsızı yakalandı

AKSARAY'da, telefon hattı direklerinden yaklaşık 60 bin lira değerinde, 700 metre uzunluğunda olan kabloları keserek, çalan Mehmet Ali Ş. (33), güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenip, yakalandı.

AKSARAY'da, telefon hattı direklerinden yaklaşık 60 bin lira değerinde, 700 metre uzunluğunda olan kabloları keserek, çalan Mehmet Ali Ş. (33), güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenip, yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 gün önce Yavuz Sultan Selim ile Hürriyet mahallelerinden telefon hattı direklerindeki yaklaşık 60 bin liralık kabloların kesilip, çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerinden, şüphelinin Mehmet Ali Ş. olduğunu belirledi. Bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda Mehmet Ali Ş., gözaltına alınırken, evindeki aramada ise çaldığı 700 metre uzunluğundaki kablolar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ