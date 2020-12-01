Aksa Doğalgaz'dan enerji tasarrufu için öneriler
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Aksa Doğalgaz'dan enerji tasarrufu için öneriler

01.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:10
Aksa Doğalgaz'dan enerji tasarrufu için öneriler

Aksa Doğalgaz, kışın ilk günlerinde tasarruflu doğal gaz kullanımı için önerilerini tüketicilerle paylaştı.

Aksa Doğalgaz, kışın ilk günlerinde tasarruflu doğal gaz kullanımı için önerilerini tüketicilerle paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evde vakit geçirme sürelerinin uzamasıyla birlikte doğal gaz tüketimleri artış gösterirken, alınacak küçük önlemlerle hem doğal gaz faturasında önemli oranda tasarruf sağlanabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olunabilir.

Bu kapsamda mutfakta ve banyoda tüpe göre beş kat daha ucuz olan ve ısınmada ithal kömüre göre yarı yarıya tasarruf sağlayan doğal gazı kullanırken, oda sıcaklığını sadece bir derece düşürerek yüzde yedi tasarruf elde edilebilir. Ayrıca dış cephe yalıtımı ile yüzde 40, çatı ve pencere yalıtımı ile ise yüzde 30'a varan oranlarda tasarruf edilebilirken, çift cam kullanımıyla ısı kaybı yarıya düşürülebilir.

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Öte yandan termostatik vanaların sıcak suyun radyatöre geçişini, ayarlanılan oda sıcaklığı değerine erişince kıstığına veya tamamen kapattığına dikkati çekilen açıklamada, sıcak su akışının kesilmesiyle kombi ya da kazanların daha az çalıştığını ve yüzde 15'e varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlandığını ifade edildi.

Açıklamada, yeniden çalıştırılan kombinin soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalıştığını ve doğal gaz harcadığı hatırlatılarak, evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmanın yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması, çamaşırları oda içerisinde kurutmanın da yakıt tüketimini artırdığı vurgulanan açıklamada, radyatörlerin ısı akışını engel olmayacak şekilde kullanılmasının ısı kaybını yüzde 25 oranında önlediği belirtildi.

Açıklamada, güvenli doğal gaz kullanımı için havalandırma menfezlerinin asla kapatılmaması gerektiğine değinilerek, her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılmasının, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaların önlenmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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