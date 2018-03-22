Aklınızı Başınızdan Alacak 11 Muhteşem Mutfak!

Mutfaklar pek çok evde en çok zaman geçirilen ve en yoğun kullanılan odaların başında gelirler. Özellikle kalabalık aileler için bu durum daha geçerlidir. Yoğun kullanım ise mutfağınızın bir süre sonra yıpranmasına ve kapsamlı bir bakım gerektirmesine yol açar.

Çok çeşitli sıvı, nem, kir ve ısıya sürekli olarak maruz kalan mutfakların evinizin diğer bölümlerine kıyasla çok daha iyi ve detaylı bakım istemesi aslında gayet doğaldır. Bu yazımızda sizler için hepsi de farklı yönleriyle öne çıkan birbirinden güzel 11 mutfaktan oluşan bir derleme hazırladık. Sizin de mutfağınızda tadilat zamanı yaklaştıysa bu derlemede mutlaka kendi zevkinize ve mutfağınıza uygun seçenekler bulacaksınız.

1- Parlak renklerin mucizesi





Oldukça küçük bir iç hacimde doğru bir tasarım kullanarak oldukça şık bir mutfak dekorasyonu oluşturulabilir. Bu mutfak buna oldukça iyi bir örnek. Üzerine bir de parlak renkler eklenince bir hayli dikkat çekici bir sonuç elde edildiğini vurgulayalım.

2- Yalın ve etkileyici



Bir şeyi güzel göstermek için alabildiğine süslerseniz genellikle onu olduğundan çok daha çirkin hale getirirsiniz. Aynı şey insanlar için olduğu gibi mekanlar için de geçerlidir. Her türlü dekorasyon biraz sadeliğe, biraz yalınlığa ihtiyaç duyar. Bazılar ise bunu en iyi şekilde yaparlar, bu örnekte olduğu gibi.

3- Yarı açık mutfakta eklektik bir tarz





Bir parçası olduğu salona şık bir barla bağlanan bu yarı açık mutfak, beyazın ağırlıkta olduğu renk paleti ve farklı dönemlere ait unsurları başarıyla birleştiren eklektik tarzıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

4- Misafir ağırlamayı sevenler için





Son derece uzun bir mutfak barının başrolde olduğu bu mutfak, yemek pişirirken konuklarıyla sohbet etmek ve pişime ile sunum aşamalarını birleştirmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

5- Dokunduğu her şeyi güzelleştiren ahşap





Yine geniş bir mutfak barının dikkat çektiği bu mutfakta ise dekorasyonu bir görsel şölene dönüştüren ana unsur, mutfak mobilyalarında bolca kullanılan ahşap yüzeyler ve bu dokuların dayanılmaz güzelliği.

6- Sıradışı, salaş ve çarpıcı





Renkleriyle, zeminiyle ve tarzıyla adeta bir Bodrum evinin küçük bir özeti gibi görünen bu salaş mutfak, gerçekten son derece çarpıcı bir dekorasyona sahip. Biraz dağınıklıktan zarar gelmez diyorsanız harika bir seçenek olabilir.

7- Büyük ve gösterişli





Klasik bir tarzın modern donatılarla birleştiği bu son derece geniş mutfak, oldukça gösterişli dekorasyonuyla göz dolduruyor.

8- Benzersiz bir mutfak





Rustik mobilyalardan hoşlanıyorsanız, bu mutfağa kesinlikle bayılacaksınız. Belki de türünün tek örneği denecek kadar özgün tarzıyla bir görsel ziyafet sunan bu mutfakta bir akşam yemeği yemek gerçekten büyük zevk olmalı.

9- Yüksek tavan her yere yakışır





Bugünlerde yüksek tavanlara ancak eski kamu binalarında ya da asırlık tiyatro salonlarında rastlayabiliyoruz maalesef. Ancak elinizin altında bir şekilde değerlendirilecek yüksek tavanlı bir alan varsa, bu mutfak sizin için harika bir başlangıç noktası olabilir.

10- Modern, sade ve en temiz haliyle beyaz bir mutfak





Bir hayli küçük bir alana sığdırılmış modern tarzdaki bu mutfak, günümüz dünyasının ihtiyaçlarını olduğu kadar tarzını ve tasarım anlayışını da oldukça iyi yansıtıyor. Az alanda çok iş başarabilen bu tasarım, temizliği simgeleyen beyaz rengiyle de dikkat çekiyor.

11- Her şeyi değiştiren bir zemin





İster mutfakta, isterse salonda ya da başka bir odada olsun, dekorasyonda her bir unsur ayrı ayrı çok önemlidir. ve zaman zaman bu unsurlardan biri kolaylıkla baş role geçebilir. Bu mutfakta muhteşem zemin döşemesi baş role geçmiş ve zeminlerin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi anlatmayı başarıyor.