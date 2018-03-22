Aklınızı Başınızdan Alacak 11 Muhteşem Mutfak!

Mutfaklar pek çok evde en çok zaman geçirilen ve en yoğun kullanılan odaların başında gelirler. Özellikle kalabalık aileler için bu durum daha geçerlidir. Yoğun kullanım ise mutfağınızın bir süre sonra yıpranmasına ve kapsamlı bir bakım gerektirmesine yol açar. Çok çeşitli sıvı, nem, kir ve ısıya sürekli olarak maruz kalan mutfakların evinizin diğer bölümlerine kıyasla çok daha iyi ve detaylı bakım istemesi aslında gayet doğaldır. Bu yazımızda sizler için hepsi de

Aklınızı Başınızdan Alacak 11 Muhteşem Mutfak!

Mutfaklar pek çok evde en çok zaman geçirilen ve en yoğun kullanılan odaların başında gelirler. Özellikle kalabalık aileler için bu durum daha geçerlidir. Yoğun kullanım ise mutfağınızın bir süre sonra yıpranmasına ve kapsamlı bir bakım gerektirmesine yol açar.

Çok çeşitli sıvı, nem, kir ve ısıya sürekli olarak maruz kalan mutfakların evinizin diğer bölümlerine kıyasla çok daha iyi ve detaylı bakım istemesi aslında gayet doğaldır. Bu yazımızda sizler için hepsi de farklı yönleriyle öne çıkan birbirinden güzel 11 mutfaktan oluşan bir derleme hazırladık. Sizin de mutfağınızda tadilat zamanı yaklaştıysa bu derlemede mutlaka kendi zevkinize ve mutfağınıza uygun seçenekler bulacaksınız.

1- Parlak renklerin mucizesi

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign : modern tarz Mutfak


Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign


Oldukça küçük bir iç hacimde doğru bir tasarım kullanarak oldukça şık bir mutfak dekorasyonu oluşturulabilir. Bu mutfak buna oldukça iyi bir örnek. Üzerine bir de parlak renkler eklenince bir hayli dikkat çekici bir sonuç elde edildiğini vurgulayalım.

2- Yalın ve etkileyici

Marta Sellarès - Interiorista: akdeniz tarzı tarz Mutfak


Marta Sellarès – Interiorista




Bir şeyi güzel göstermek için alabildiğine süslerseniz genellikle onu olduğundan çok daha çirkin hale getirirsiniz. Aynı şey insanlar için olduğu gibi mekanlar için de geçerlidir. Her türlü dekorasyon biraz sadeliğe, biraz yalınlığa ihtiyaç duyar. Bazılar ise bunu en iyi şekilde yaparlar, bu örnekte olduğu gibi.


3- Yarı açık mutfakta eklektik bir tarz


?????? ?????? ???????? 'SUKHAREVDESIGN': endüstriyel tarz tarz Mutfak

Bir parçası olduğu salona şık bir barla bağlanan bu yarı açık mutfak, beyazın ağırlıkta olduğu renk paleti ve farklı dönemlere ait unsurları başarıyla birleştiren eklektik tarzıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

4- Misafir ağırlamayı sevenler için

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores: rustik tarz tarz Mutfak


Espaço Gourmet Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores


Son derece uzun bir mutfak barının başrolde olduğu bu mutfak, yemek pişirirken konuklarıyla sohbet etmek ve pişime ile sunum aşamalarını birleştirmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

5- Dokunduğu her şeyi güzelleştiren ahşap

MORADA CUATRO: modern tarz Yemek Odası


MORADA CUATRO


Yine geniş bir mutfak barının dikkat çektiği bu mutfakta ise dekorasyonu bir görsel şölene dönüştüren ana unsur, mutfak mobilyalarında bolca kullanılan ahşap yüzeyler ve bu dokuların dayanılmaz güzelliği.

6- Sıradışı, salaş ve çarpıcı

Juan Carlos Loyo Arquitectura: modern tarz Mutfak


Casa Clemente – Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura


Renkleriyle, zeminiyle ve tarzıyla adeta bir Bodrum evinin küçük bir özeti gibi görünen bu salaş mutfak, gerçekten son derece çarpıcı bir dekorasyona sahip. Biraz dağınıklıktan zarar gelmez diyorsanız harika bir seçenek olabilir.

7- Büyük ve gösterişli

Designare Ambientes: eklektik tarz tarz Yemek Odası


Espaços Integrados: Cozinha, Varanda Gourmet e Sala de Jantar Designare Ambientes


Klasik bir tarzın modern donatılarla birleştiği bu son derece geniş mutfak, oldukça gösterişli dekorasyonuyla göz dolduruyor.

8- Benzersiz bir mutfak

Ferraro Habitat: rustik tarz tarz Mutfak


Casa ReFit Ferraro Habitat


Rustik mobilyalardan hoşlanıyorsanız, bu mutfağa kesinlikle bayılacaksınız. Belki de türünün tek örneği denecek kadar özgün tarzıyla bir görsel ziyafet sunan bu mutfakta bir akşam yemeği yemek gerçekten büyük zevk olmalı.

9- Yüksek tavan her yere yakışır

Taller Estilo Arquitectura: eklektik tarz tarz Mutfak


Taller Estilo Arquitectura


Bugünlerde yüksek tavanlara ancak eski kamu binalarında ya da asırlık tiyatro salonlarında rastlayabiliyoruz maalesef. Ancak elinizin altında bir şekilde değerlendirilecek yüksek tavanlı bir alan varsa, bu mutfak sizin için harika bir başlangıç noktası olabilir.

10- Modern, sade ve en temiz haliyle beyaz bir mutfak

Agence KP: modern tarz Mutfak


cuisine en corian blanc/bleu ciel Agence KP


Bir hayli küçük bir alana sığdırılmış modern tarzdaki bu mutfak, günümüz dünyasının ihtiyaçlarını olduğu kadar tarzını ve tasarım anlayışını da oldukça iyi yansıtıyor. Az alanda çok iş başarabilen bu tasarım, temizliği simgeleyen beyaz rengiyle de dikkat çekiyor.

11- Her şeyi değiştiren bir zemin

goodnova godiniaux: akdeniz tarzı tarz Mutfak


cuisine goodnova godiniaux


İster mutfakta, isterse salonda ya da başka bir odada olsun, dekorasyonda her bir unsur ayrı ayrı çok önemlidir. ve zaman zaman bu unsurlardan biri kolaylıkla baş role geçebilir. Bu mutfakta muhteşem zemin döşemesi baş role geçmiş ve zeminlerin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi anlatmayı başarıyor.


Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et