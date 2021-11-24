Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel
Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'da yapımı tamamlanan basınç kabı Türkiye'ye gönderildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'da yapımı tamamlanan basınç kabı Türkiye'ye gönderildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uzmanlar, reaktör basınç kabını yapılan anlaşma çerçevesinde Mart 2019'da üretmeye başladı. Üretim süreci boyunca ekipmanın üst blok kapağı ile hidrotestinin yanı sıra gövde içi cihazların ve kapağın kontrol tertibatı ile ilgili tüm testler gerçekleşti. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı. Tüm testlerin ardından nakliye kolaylığı için tekrar demonte hale getirilerek paketlendi. Reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasına deniz yoluyla gelecek. Ekipman, Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yolculukta, 9 bin kilometreden fazla yol kat edecek.


Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: 'Bir yanım kırsal, bir yanım küresel'

'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: "Bir yanım kırsal, bir yanım küresel"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title