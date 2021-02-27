Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin atacak

27.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu programda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katılacakları program ile atılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sunduğu programa konuk oldu. Program'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili açıklamalarda bulunan Dönmez "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin online katılım ile atacak" dedi.

Dönmez, "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4-5 bin kişiyi orada istihdam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZI 2023'E YETİŞTİRECEĞİZ"

Öte yandan Bakan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz" dedi.

"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen bakan, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin atacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin atacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 21:31:41. #1.15#
title