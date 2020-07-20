Akkuyu Nükleer'den 'vinç kazası' açıklaması Akkuyu Nükleer A.Ş., bir haber sitesinde şantiye sahasında vinç kazası meydana geldiğine dair yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., bir haber sitesinde şantiye sahasında vinç kazası meydana geldiğine dair yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir medya platformlarında yayınlanan, 'Akkuyu'da kule vinç kazası' haberi hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA