Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı - Haberler Ekonomi
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Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Haberler | Ekonomi

- Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasına, dünyanın en güçlü vinçlerinden Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisi kurularak devreye alındı.

MERSİN (İHA) - - Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasına, dünyanın en güçlü vinçlerinden Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisi kurularak devreye alındı.

Dünya genelinde bulunan aynı modelden 5 vincin 2'si, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasında hizmete sokuldu. Vinç yardımıyla ikinci güç ünitesinin reaktör binasında iç koruma kabuğunun ikinci katmanı monte edilip, reaktör şaftının destek kirişinin kurulumu yapılarak bu yılın temel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı.

Dünyanın en güçlü geleneksel tasarımlı paletli vinci olan Liebherr LR 13000, 3 bin tona kadar yükleri kaldırabiliyor. Ana kullanım alanı ağır ve büyük boyutlu ekipmanın kaldırılmasının sürekli gerekli olduğu güç santrallerinin ve diğer büyük sanayi tesislerinin inşası olan vinç, boma bağlı bir yükle hareket edebilme özelliği de taşıyor. Bu dev vinç, büyük boyutlarına rağmen en fazla 70 tonluk münferit bileşenlerin bireysel ağırlıkları sayesinde nakliye açısından dünyanın en ekonomik vinci olma niteliğine sahip bulunuyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, yaptığı açıklamada, "Önemli inşaat faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanırken, halihazırda birinci güç ünitesinde hizmet veren Liebherr LR 13000 vincinin benzerinin getirilmesine karar verildi. İkinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşa alanlarında büyük boyutlu kargo ve yapıların montajını sağlama ihtiyacı dolayısıyla Akkuyu NGS inşaat sahasına aynı modelden bir vinç daha getirildi. Vinç, Akkuyu NGS sahasına nakledilmeden önce İtalya'da bulunuyordu ve oradan deniz yoluyla Doğu Kargo Terminaline sevk edildi. Eşsiz yük kaldırma yapısı, çok sayıda kule vinçle çevrili sınırlı bir alana kurulurken bu süreç, Rus, Türk ve Hollandalı uzmanlardan oluşan montaj ekibinin ek çalışma yapmasını gerektirdi" dedi.

Liebherr LR 13000 modeli ilk vinç, Akkuyu NGS inşaat sahasına Ağustos 2019'da kuruldu. Vinç yardımıyla birinci güç ünitesinde, reaktör basınç kabı, kor tutucu basınç kabı, destek ve baskı kirişleri, iç koruma kabuğunun ikinci ve üçüncü katmanları gibi ekipman ve konstrüksiyonların en büyük bileşenleri monte edildi.

Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı

Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı
İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Ekonomi Haberleri
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Haber: Akkuyu NGS'de dünyanın en güçlü inşaat vinçlerinden biri daha devreye alındı - Haberler Ekonomi
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