Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak
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Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak

Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Akkuş ilçesi Argan Yerel Eylem Grubu Derneği'nin tarafından Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında "Akkuş'ta Ekoturizm" konulu seminer düzenlendi.

Ordu'nun Akkuş ilçesi Argan Yerel Eylem Grubu Derneği'nin tarafından Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında "Akkuş'ta Ekoturizm" konulu seminer düzenlendi.

Akkuş'ta ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak, sahip olunan kaynakları kullanabilme ortamı oluşturabilmek ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bir yıl önce kurulan Argan Yerel Eylem Grubu Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Derneğin Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında Kertil Sosyal Tesisleri'nde seminer düzenlendi.

"Akkuş ekoturizme son derece elverişli bir yer"

Programa konuşmacı olarak katılan Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Üzeyir Kement, "Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat olarak tanımlanabilir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo- ekonomik gelişime katkı sağlayan sürdürülebilir kalkınma planı aracı olarak görülmektedir. Akkuş özellikle doğasıyla coğrafyasında yetişen ürünlerle ekoturizm son derece elverişli bir yer. Özellikle son dönemde küresel iklim krizin yaşandığı bugünlerde şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen insanlar doğal ortamlara yöneliyor. İnsanlar Akkuş'a gelerek doğal yürüyüş parkurlarında yaylalarda şelalelerde vakit geçirerek bu stresten uzaklaşarak hoşça vakit geçirebilirler" dedi.

"Gelecek vizyonumuz doğa turizmi"

Akkuş Belediye Başkanı ve aynı zamanda derneğin yönetim kurulu Başkanı İsa Demirci, Akkuş'un gelecek vizyonunu doğa turizmi olarak belirlediklerini belirterek, "Bulunduğumuz coğrafya itibari ile ilçemiz barındırdığı doğal güzelliklerle turizm açısından bir cazibe merkezi. Pandemi döneminde insanların eskisi gibi kalabalık ortamlarda tatil yerine, daha sakin, doğa ile iç içe alanları tercih ettiğini gördük. Biz de ekoturizmle bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Biz bugüne kadar doğal güzelliklerimizi korumak için yaylalarda yapılaşmaya kesinlikle izin vermedik. Muhteşem doğamızı korumak için kendi elektriğimizi dahi güneşten ve rüzgardan üretiyoruz. Bizim şu anda tek sorunumuz konaklamayla ilgili. Bu sorunu da çözmek için gerek Akkuş Belediyesi olarak bizler gerekse de özel teşebbüs aracılığıyla yapılacak yatırımlarla bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

"Akkuş yatırımlarıyla ve turizm alanlarıyla cazibe merkezi haline geliyor"

Programda konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ise "Akkuş ilçemize biz ayrı bir değer veriyoruz. Bizim hizmet amaçlarımızdan en önemlisi zaten turizmdir. Bundan 5-6 ay önce kadar tur şirketlerimizi getirerek Akkuş ilçemizi gezdirdik. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi ise Akkuş gibi önemli bir ilçemizin bu kadar turizm potansiyeli varken, daha da cazibeli bir hale getirerek yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlama fırsatı bulacağız. Bölge olarak potansiyeliyle, turizm fırsatlarıyla, ve gezilebilecek alanlarıyla ilgili olarak Akkuş'a ayrı bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca TKDK İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu Kırmızı Et ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Resul Demir, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak
Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak
Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak
Akkuş'un geleceği ekoturizmle canlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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