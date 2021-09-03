Akkışla Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
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Akkışla Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

Akkışla Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akkışla Kaymakamlığı ve Akkışla Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen Akkışla Futbol Turnuvasında kazanan dostluk oldu.

Akkışla Kaymakamlığı ve Akkışla Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen Akkışla Futbol Turnuvasında kazanan dostluk oldu.

Akkışla sivil toplum kuruluşlarından 6 takımın mücadele ettiği dostluk turnuvasının dün final maçları yapıldı. Dostluğun kazandığı final müsabakasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'da forma giydi. Final maçının ardından düzenlenen kupa törenine AK PArti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Akkışla Kaymakamı Erkan Minuz, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Akkışla Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Sporun doğasında olan dostluğun kazandığı müsabakada forma giymek güzeldi. Turnuvaya destek veren kaymakamlığımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Akkışla Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı
Akkışla Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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