Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ICSG 2021'de ele alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ICSG 2021'de ele alınacak

Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ICSG 2021'de ele alınacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, Türksat'ın desteğiyle yarın başlıyor.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, Türksat'ın desteğiyle yarın başlıyor.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8'ncisi düzenlenen ve akıllı şehirler, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinde karar verici konumunda bulunanları buluşturan etkinlik, firmanın iletişim sponsorluğunda, 17-18 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının desteği ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin (AUSDER) katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek ICSG 2021'de, dijital altyapıyla şekillenen şehirlere yönelik ekonomik gelişmenin ve yaşam kalitesindeki artışın önemli bir aracı olarak görülen "akıllı şebekeler ve akıllı şehirler" ele alınacak.

Akıllı şehir, şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin küresel ölçekte masaya yatırılacağı ICSG 2021'in bu seneki ülke partneri ise İsveç.

Akıllı ulaşım sistemleri alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla ICSG 2021 çerçevesinde bu sene 4'üncüsü düzenlenen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Her yıl daha fazla sayıda proje ve çalışmayla başvuru yapılan ödüller için bugüne kadarki en yüksek katılımla 59 müracaat alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen, 2 gün boyunca 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak programa katılmak isteyenler, kayıtlarını fuar alanında yaptırabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tamer Levent Tuğrul Tülek Burak Yamantürk Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ICSG 2021'de ele alınacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 10:33:04. #1.13#

title