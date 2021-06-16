Akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ICSG 2021'de ele alınacak

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, Türksat'ın desteğiyle yarın başlıyor.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, Türksat'ın desteğiyle yarın başlıyor.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8'ncisi düzenlenen ve akıllı şehirler, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinde karar verici konumunda bulunanları buluşturan etkinlik, firmanın iletişim sponsorluğunda, 17-18 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının desteği ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin (AUSDER) katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek ICSG 2021'de, dijital altyapıyla şekillenen şehirlere yönelik ekonomik gelişmenin ve yaşam kalitesindeki artışın önemli bir aracı olarak görülen "akıllı şebekeler ve akıllı şehirler" ele alınacak.

Akıllı şehir, şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin küresel ölçekte masaya yatırılacağı ICSG 2021'in bu seneki ülke partneri ise İsveç.

Akıllı ulaşım sistemleri alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla ICSG 2021 çerçevesinde bu sene 4'üncüsü düzenlenen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Her yıl daha fazla sayıda proje ve çalışmayla başvuru yapılan ödüller için bugüne kadarki en yüksek katılımla 59 müracaat alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen, 2 gün boyunca 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak programa katılmak isteyenler, kayıtlarını fuar alanında yaptırabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal