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Tarihte böylesi yok! Manchester United ve PSG arasında eşi benzeri görülmemiş takas

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile takım arkadaşı olmak üzere. PSG, sözleşmeli teknik direktörü Pochettino'yu Ronaldo transferinde önerecek.

Sezon başında Lionel Messi bombası patlatan Psg, futbol dünyasını Cristiano Ronaldo transferiyle sallamaya hazırlanıyor. Sezon sonu para kazandırmadan Real Madrid'e gidecek Kylian Mbappe'nin boşluğunu Cristiano Ronaldo dolduracak.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas

POCHETTINO GÖZDEN ÇIKTI

Daily Mirror'daki haberde PSG'nin, teknik direktör arayan Manchester United'a Mauricio Pochettino'yu önereceği yazıldı. Cristiano Ronaldo için 30 milyon euroya yakın bonservis harcaması yapan Manchester United, 37 yaşındaki yıldıza da ciddi maaş veriyor.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas

TARİHİ BULUŞMA

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşacak. Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddiaları var ancak olası Ronaldo transferi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Akıllar duracak! PSG ve Manchester United arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş takas

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, PSG, Spor, Haber

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