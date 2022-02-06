Tarihte böylesi yok! Manchester United ve PSG arasında eşi benzeri görülmemiş takas
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Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile takım arkadaşı olmak üzere. PSG, sözleşmeli teknik direktörü Pochettino'yu Ronaldo transferinde önerecek.
Sezon başında Lionel Messi bombası patlatan Psg, futbol dünyasını Cristiano Ronaldo transferiyle sallamaya hazırlanıyor. Sezon sonu para kazandırmadan Real Madrid'e gidecek Kylian Mbappe'nin boşluğunu Cristiano Ronaldo dolduracak.
POCHETTINO GÖZDEN ÇIKTI
Daily Mirror'daki haberde PSG'nin, teknik direktör arayan Manchester United'a Mauricio Pochettino'yu önereceği yazıldı. Cristiano Ronaldo için 30 milyon euroya yakın bonservis harcaması yapan Manchester United, 37 yaşındaki yıldıza da ciddi maaş veriyor.
TARİHİ BULUŞMA
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Neymar, Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşacak. Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddiaları var ancak olası Ronaldo transferi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.