Akılalmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci inanılmazı başardı

Yunanistan'da benzerine az rastlanır bir an yaşandı. 4. Lig'de oynanan Pavlos Melas-Aetos Vassilikon maçında kaleci Grigoris Athanasiou 3 gol attı.

TAKIMINA GALİBİYETİ GETİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre Pavlos Melas rakibi Aetos Vassilikon'u 3-0'la geçerken, galibiyeti ise 37 yaşındaki file bekçisi Grigoris Athanasiou getirdi. Tecrübeli kaleci karşılaşmada hat-trick yaparak, neredeyse imkansız bir olaya imza attı. Ancak file bekçisinin gollerinin hepsi penaltıdan geldi.Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Görüntü: Dailymail

Görüntü: Dailymail

Görüntü: Dailymail

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