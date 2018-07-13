Akılalmaz Kaza! Biçerdöver Elektirk Akımına Kapıldı, Operatör ve Yanındaki Çocuk Öldü
Çorum Osmancık'ta elektrik akımına kapılan biçerdöverde bulunan 1'i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılan biçerdöverde bulunan 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti.
BİÇERDÖVER ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Kaza, Çorum'un Osmancık ilçesi Yağsiyen köyünde meydana geldi. Operatör Hikmet Yasakçı (48) yönetimindeki biçerdöver, buğday hasadı yaparken Serdar Aksoy'a ait tarladan, Kazım Sümbül'e ait tarlaya gitmek için elektrik hattı altından geçtiği sırada elektrik akımına kapıldı.
OPERATÖR VE YANINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Biçerdöver operatörü Hikmet Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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