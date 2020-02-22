22.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:14

"Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" Amasya'da yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" Amasya Serdar Zeren İlkokulu spor salonunda gerçekleştirildi. Amasya Merkez İlçe Turnuvasında İlkokul öğrencileri Mangala, Q-Bitz, Equilibrio ve Pentago kategorisinde, ortaokul öğrencileri ise Kulami, Reversi, Mangala ve Pentago kategorisinde yarıştılar. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonucunda merkez ilçe birincileri belirlendi. İlçe turnuvalarının tamamlanmasının ardından 3-4 Mart 2020 tarihinde ilçe birincilerinin yarışacağı il final karşılaşmaları yapılacak. Branşlara göre birincilik elde eden öğrenciler Türkiye finalinde yarışacaklar. Türkiye final müsabakaları 7-8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacak.



Turnuvayı ziyaret eden ve maçlara start veren İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, oyunlarda okullarını temsil eden öğrencilerin belli bir başarıya imza attıklarını ve diğer arkadaşlarına da öğrenme yoluyla öğretebileceklerini, bu şekilde de oyunların yaygınlaşabileceğini belirtti. - AMASYA

Kaynak: İHA