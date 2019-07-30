Akhisarspor moral bozmadı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren Akhisarspor, burada oynadığı ikinci özel maçında Türkmenistan'ın FK Ahal takımına 1-0 yenilse de moral bozmadı. Daha önce de Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak alınan skorların önemli olmadığını vurguladı. Tüm oyuncularını yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Altıparmak, "6 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da çalışacağız ve özel maçlar oynayacağız. Her geçen gün eksiklerimizi gideriyoruz. Müsabakalarda yaptığımız hataları düzeltiyoruz. Alınan yenilgiler kimseyi yanıltmasın. 7 Ağustos'ta Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finaline kadar toparlanacağız. Hem kupa maçına hem de lige kadar eksiklerimiz giderilecek" dedi.

Kaynak: DHA