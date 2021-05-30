Akhisarspor liglerin tescil edilmesi ile ilgili itiraza hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de en yakın rakibine 4 puan farkla 30 puan alarak ligi 16. sırada tamamlayan Akhisarspor tescillenen liglere itiraza hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'de en yakın rakibine 4 puan farkla 30 puan alarak ligi 16. sırada tamamlayan Akhisarspor tescillenen liglere itiraza hazırlanıyor. Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, sezon başında federasyonun maç erteleme kararının yanlış olduğunu ve bu yanlıştan da ligin ilk devresi vazgeçildiğini ifade ederek, federasyonun sezon başında pandemiye hazır olamadığını söyledi.

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligi değerlendirdi. Kocaelispor ile Sakaryaspor maçı ardından raporun daha federasyona dahi ulaşmadan liglerin tescil edildiğini ifade eden Özbey, "Öncelikle jet hızıyla açıklanan liglerin tescil edilmesi bizleri üzdü. Bununla ilgili 7 gün içerisinde itiraz süreci var. Biz diğer kulüp başkaları ile birlikte itiraz dilekçesi hazırlıyoruz. Sesimizi duyurmak için bazı planlarımız var. Herkesin malumu pandemi bu sene tüm sezonu etkiledi. Geçen sene 6 ila 7 haftayı etkiledi diye ligler ertelendi. Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Sezona başlarken bu biliniyordu dedi ama fakat bence federasyon pandemiye hazır değildi. Çünkü sezonun ilk yarısında ertelenen bir çok maç oldu. Bu ertelenen maçlar bize de vurdu. Adanaspor maçımız pandemi nedeniyle ertelendi. Ligin son haftası Ümraniyespor maçı ardından bir de Adanaspor maçı oynadık. Böylelikle arada ne bir ara kamp yapabildik ve o Adanaspor maçına onlar için ertelenen maç bizim için ertelenmedi ve bizim o maçta pandemili, koronalı oyuncularımız vardı. Alperen ile Ali Kaan koronaydı. Belli bir sayının üzeri olan takımların maçlarını erteliyordu federasyon ve birçok takım da bunu art niyetli kullandığını düşünüyorum. Biz de o zaman koronalı sayısını fazla gösterip erteleme talep etseydik ne olacaktı merak ediyorum. Ertelenen Adanaspor maçına gençlerle çıktık, o maçın bize tek armağanı genç oyuncumuz Semih diyebilirim. Bir çok genci kazandık ama Semih ciddi bir kazanım oldu. Maçı 1-0 kaybettik, iki topumuz direkten döndü ve enteresan bir maç oldu. O maçı kazanmış olsak, bugün Adanaspor düşmüş, biz ligde kalacaktır. Çok talihsiz bir sezondu bizim için. Öte yandan Adanaspor yine Menemenspor'a mağlup olmalarına rağmen fazla yabancı oyuncu oynatmasının ardından 3 puan almıştı. Yani federasyon vaka sayısı fazla olan takımların maçlarını erteleyip böyle bir çözüm aradı sezonun ilk döneminde, ikinci yarı ise farklı bir çözüme başvurdu ve ikinci dönemdeki karar daha mantıklıydı. Herkes buna göre hazırlığını yaptı. Bu erteleme maçlar birçok kulübü etkiledi ve biz de etkilenenlerden birisiydik. En önemli iki oyuncumuz ertelenen maçta koronaydı ve takımımızdan bir çok oyuncu ile maalesef ki o maçı beklemeden liglerin ilk devresinin sona ermesi ile bizden ayrıldılar" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı