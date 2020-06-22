Akhisarspor kabustan uyanamadı KORONAVİRÜS salgınıyla sezona ara verilmeden önce TFF 1'inci Lig'in en formda ve Süper Lig yarışında en iddialı takımlarından olan Akhisarspor, 2 gün içinde yaşadığı şok gelişmelerle kahroldu.

KORONAVİRÜS salgınıyla sezona ara verilmeden önce TFF 1'inci Lig'in en formda ve Süper Lig yarışında en iddialı takımlarından olan Akhisarspor, 2 gün içinde yaşadığı şok gelişmelerle kahroldu. Yeşil-siyahlılar, üst üste kabus gibi haberler ve Altay mağlubiyetiyle ilk 2 yarışında havlu atma eşiğine geldi. Ligde sezon 19 Mart'ta koronavirüs salgını yüzünden durmadan önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp zirvenin ensesine yapışan Akhisar, 93 günlük ara boyunca virüsten korunmak için her yolu denedi. Daha önce takıma yapılan 2 koronavirüs testi de negatif çıkan yeşil-siyahlı ekip, dünkü Altay deplasmanından önce cuma günü girdiği testte ise üzücü bir haber aldı. Teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic dahil kulüpten 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Akhisarspor, cumartesi günü takımın diğer futbolcuları ve çalışanlara 2 test daha yaptırırken maça hiç konsantre olamadı.

Karantinaya alınan Vural, 3 futbolcu ve sakat Muhammet ile Alperen'den yoksun olarak kritik deplasmana moralsiz çıkan Akhisarspor, 3-1'lik mağlubiyetle hem bitime 5 maç kala ilk 2 hattının 5 puan gerisine düştü hem de Play-Off'taki yerini bile sıkıntıya attı. Kulüpte 12 koronavirüs vakası birden çıkmasına rağmen Futbol Federasyonu'nun salgın nedeniyle değişiklik yaptığı Futbol Müsabaka Talimatı İlave Sağlık Tedbirleri'nin 7'nci maddesine göre takımda profesyonel futbolcu sayısı 14'ün altına düşmediği için maça çıkmak zorunda kalan Akigo'da, Altay önünde kulübede yer alan antrenör Mehmet Demirtaş, "Çok zor şartlar altında müsabakaya geldik. Yılmaz Vural ve diğer arkadaşlarımızı devlet hastanesine gece 03.30'da teslim edip uyku uyuyamadık. Sabah iki test daha olduk. Maçı düşünemedik, gece yarısına kadar son testin sonucunu bekledik. Stres ve sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar içinde maça çıktık" dedi.

YILMAZ VURAL VE FUTBOLCULAR 14 GÜN HASTANEDELERAkhisarspor'da cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic dahil toplam 12 kulüp çalışanı 14 gün boyunca Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altında kalacak. Hiçbir hastalık semptomu göstermeyen, akciğer filmleri de normal olan Akhisarlılar 5 gün ilaç tedavisi görecek. Süreç içinde yapılacak yeni testler üst üste 2 kez negatif çıkarsa iyileşenler 14 günü beklemeden taburcu edilecek.Yaşadıkları durumun kendilerini baltaladığını söyleyen Başkan Fatih Karabulut, "Resmen kabus gibi günlerden geçiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yokken Altay maçına saatler kala böyle bir durum yaşadık. Cumartesi tüm gün takıma 2 kez daha test yaptırmakla uğraştık. Hocamız, futbolcularımız, çalışanlarımız hastanede karantinaya alındı. Futbol Federasyonu maçı oynatma konusunda kararlıydı. Biz de kalan futbolcularımızla oynadık. Ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız. Hocamız ve arkadaşlarımızın hastaneden sağlıkla çıkmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA