Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

21.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:55
Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

TFF 1'inci Lig'de 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosunu daha önce anlaşıp antrenmana çıkarmaya başladığı isimlerle takviye etmeye çalışan düşme hattındaki Akhisarspor'da yönetim sessizliğini bozdu.

TFF 1'inci Lig'de 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosunu daha önce anlaşıp antrenmana çıkarmaya başladığı isimlerle takviye etmeye çalışan düşme hattındaki Akhisarspor'da yönetim sessizliğini bozdu. Alacaklı eski yabancı futbolcularla anlaşma yoluna giden yeşil-siyahlılarda imza yetkilerini elinde bulundurup yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey'in kardeşi Bışar Özbey, taraftarlardan sabır isteyerek çok kısa süre içinde yasağı kaldıracaklarını kaydetti. Akhisarspor'da ağabeyinin hukuki danışmanlığını da yapan Avukat Bışar Özbey, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında toplam 30 milyon TL borcu olan kulüpte kasım ayından bu yana transferi açmak için çalıştıklarını ifade etti.

Hukuki prosedürleri çok kısa zamanda bitirip transferi açacaklarını belirten Bışar Özbey, "Akhisarspor'un transfer yasağı ile ilgili bizzat ilgilenen kişi benim. Bütün hukuki dosyaları ve süreçleri kontrol eden benim. Sabredin, mesele hukuki prosedürler ile alakalı birşey. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da buna hiç şüpheniz olmasın. Akhisar hak ettiği yerlere gelecektir" diye konuştu. Yönetime talip olan İsmail Hocaoğlu'nun teknik direktörlük görevine takımın eski ünlü golcüsü Gekas'ı getireceği iddialarına da, "Komik bir durum" yanıtını veren Özbey, "Bunu Akhisar'da başkan adayı olmak isteyen bir zat dillendiriyor. Ama işin komik yanı bu kişinin Akhisarspor'a hoca olma ihtimali yok çünkü Futbol Federasyonu'nun bu konuda yasağı var" dedi."TFF 1'inci Lig'de yabancı teknik adam çalıştıramıyorsunuz. Bu mantık dışı bir söylem" yorumunda bulunan Özbey, "Akhisarlı taraftarlara da şunu söyleyeyim, bu tür görüşmelere inanmayın. İşin perde arkası daha fazla, detaya da girmek istemiyorum. Sadece Akhisarspor taraftarı sabırlı olacak. Emin olsunlar, ben zaten FIFA, CAS'ta birçok dava takip eden bir kişiyim. Dolayısıyla zaten bu işleri çözebilecek bir kişi varsa benim. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum, transfere engel olan 30 milyon TL borç var. Bunlardan bir tanesi de Gekas. Yani bir anda olacak bir şey değil. Kimsenin haberi yokken biz kasım ayından bugüne kadar bu davalarla uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Vladimir Putin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Ozan Doğulu Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Gökhan Gönül Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:35:29. #1.14#
title