Akhisarspor: 3-3 STAT: VefaHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Ramazan (Dk. 73 Koray), Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao (Dk. 90+1 Çağrı), Zeki (Dk. 82 Erdal), Sabo, Darri (Dk. 73 Emeghara), SobiechAKHİSARSPOR: Lukac - Tolga (Dk.

STAT: Vefa

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Ramazan (Dk. 73 Koray), Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao (Dk. 90+1 Çağrı), Zeki (Dk. 82 Erdal), Sabo, Darri (Dk. 73 Emeghara), SobiechAKHİSARSPOR: Lukac - Tolga (Dk. 78 Burhan), Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason (Dk. 69 Ali Kaan), Eray (Dk. 69 Ergin), Vrsajevic (Dk. 18 Erhan), Onur (Dk. 78 Aykut), BertuğGOLLER: Dk. 18 (P) Sabo, Dk. 58 Sobiech, Dk. 87 Koray (Karagümrük) - Dk. 35 Bertuğ, Dk. 84 Erhan, Dk. 90+3 Uğur (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Ramazan, Sabo (Karagümrük) - Uğur (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmanın rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

17'nci dakikada Ndao, ceza sahası içinde Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.18'inci dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.35'inci dakikada sol kanattan Onur'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Bertuğ'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.59'uncu dakikada ceza sahası giren Sobiech'in şutunda kaleci Lukac topu kurtarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Sobiech'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.66'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao'nun şutunu kaleci Lukac kornere çelmeyi başardı.81'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Koray'ın ortasında kaleye doğru yönelen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.84'üncü dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan'ın yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.87'nci dakikada ceza sahası giren Koray'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 3-2.90+3'üncü dakikada sol kanatta Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde vuruşu yapan Uğur, topu filelerle buluşturdu: 3-3.Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.BAŞKAN KARABULUT AKHİSAR'I YALNIZ BIRAKMADIÖte yandan Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut da takımını yalnız bırakmadı. Zorlu İstanbul deplasmanında takımının yanında yer alan başkan Karabulut, Vefa Stadyumu'nda protokol tribünü yer almadığı için maçı tribünden izledi.KARAGÜMRÜKLÜ TARAFTARLAR, KARŞILAŞMAYI BALKONLARDAN TAKİP ETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaya, Karagümrüklü taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Vefa Stadı çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak takımlarına destek verdi. Karagümrük golleri sonrası meşaleler yakan taraftarlar, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karşı takımlarına Süper Lig yolunda büyük destek verdi.

Kaynak: DHA