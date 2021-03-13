Akhisarspor: 0-1
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Akhisarspor: 0-1

13.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:40
Akhisarspor: 0-1

STAT: Atatürk HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Fethi (xx), Aykut (xxx), Emin Bayram (xx), Oğuzhan (xx), Burak Asan (xx)(Dk. 86 Poepon), Muhammed (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), (Dk.82 Hamza Gür), Araz(xx)(Dk.

STAT: Atatürk 

HAKEMLER:   Hakan Ceylan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx) 

BEYPİLİÇ BOLUSPOR:  Selmani (xxx)- Fethi (xx), Aykut (xxx), Emin Bayram (xx), Oğuzhan (xx), Burak Asan (xx)(Dk. 86 Poepon), Muhammed (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), (Dk.82 Hamza Gür), Araz(xx)(Dk.69 Alican xx), Gökhan (xx), Kabongo (xx)(Dk.69 Diouf xx) AKHİSARSPOR:  Lukac (xx)- Çekdar Orhan (xx)(Dk.90 İlke), Onurcan (xx), Orhan (xx), Semih (xx), Berat (xx), Delarge (xx)(Dk.76 Ayuk xx), Yusuf (xx), Doğukan (xx), Mert (xx), Nsima Peter (xx) (Dk.90 Bertuğ) GOL:  Dk.82 Doğukan (Akhisarspor) KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor) SARI KARTLAR: Burak Asan, Gökhan Sazdağı (BeypiliçBoluspor) – Keita (Akhisarspor) 

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Beypiliç Boluspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.12'nci dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere tokatladı. 23'üncü dakikada Boluspor atağında, rakibine attığı çalım sonrasında ceza sahasına giren Araz'ın şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.38'inci dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Çeçenoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci Lukac topu kornere tokatladı. . 82'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.85'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında, kaleciyle karşı karşıya kalan Ayuk'un vuruşunda, kaleci Selmani topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor deplasmada Boluspor'u 1-0 mağlup etti. 


Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1
Akhisarspor: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN

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